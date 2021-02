Das australische Parlament hat das umstrittene Gesetz zur Regulierung des Onlinemarktes mit journalistischen Inhalten endgültig verabschiedet.

Es billigte in Canberra eine in einigen zentralen Punkten abgeschwächte Endfassung. Das Gesetz verpflichtet Internetkonzerne wie Facebook und Google, für die Veröffentlichung von Inhalten traditioneller Medien auf ihren Seiten zu bezahlen. Mit den jüngsten Änderungen an dem Entwurf hatte die Regierung auf Widerstand von Facebook reagiert: Der US-Konzern hatte zwischenzeitlich das gesamte Angebot von Nachrichten-Anbietern gesperrt. Betroffen waren auch Katastrophen- und Unwetterwarnungen sowie Hinweise zur Coronapandemie. Das Unternehmen kündigte nun an, in den kommenden drei Jahren mindestens eine Milliarde US-Dollar für die Unterstützung von Medienunternehmen bereit zu stellen.

