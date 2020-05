Der Rauch der verheerenden Großbrände in Australien ist einer Untersuchung zufolge gefährlicher für die Gesundheit gewesen als die Feuer selbst.

Experten schätzen, dass mehr als 400 Menschen in Folge der Rauchentwicklung starben. Tausende seien in Krankenhäusern behandelt worden, hieß es zudem in einer Sitzung der nationalen Kommission, die die Brände aufarbeitet. Insgesamt seien 80 Prozent der Bevölkerung Australiens von dem Qualm betroffen gewesen, so die Fachleute. Unter anderem hatte die Rauchentwicklung durch die Brände die Luftqualität in großen Städten wie Sydney und Canberra deutlich verschlechtert. Die Brände wüteten von August bis März in Australien und zerstörten mehr als 12 Millionen Hektar Land. 33 Menschen starben unmittelbar.



Die "Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements" ist ein von der Regierung gegründetes Gremium, das sich mit Fragen des Schutzes gegen Naturkatastrophen, des Umgangs damit und des Wiederaufbaus befasst.