Die Ökosysteme an Australiens Küsten haben in den vergangenen Jahren stark unter extremen Wetterphänomenen gelitten.

Hitzewellen im Meer, tropische Stürme und Zyklone sowie Dürren hätten die Bestände an Korallen, Seetang, Seegras und Mangroven grundlegend verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der staatlichen australischen Wissenschaftsbehörde Csiro. Einige Veränderungen seien voraussichtlich unumkehrbar, andere könnten bestenfalls in den kommenden Jahrzehnten rückgängig gemacht werden.



Durch marine Hitzewellen seien 2011, 2013, 2016 und 2017 Korallenbleichen vor West- und Nordaustralien ausgelöst worden. Dabei stoßen die Korallen winzige Algen ab, die sonst mit ihnen eine Lebensgemeinschaft bilden - zurück bleibt nur das helle Korallenskelett. Die Wissenschaftler haben Methoden entwickelt, um Korallenlaich zu fangen, aufzuziehen und dann wieder in den zerstörten Riffen zu verteilen. Das könne kurzfristig helfen, langfristig müssten die Treibhausgase reduziert werden.



Die meisten Meeresorganismen und -lebensräume können sich den Forschern zufolge nicht an die raschen Veränderungen anpassen, die der Klimawandel und extreme Wetterlagen verursachen.