In Australien geht die Zahl der Neuinfektionen im derzeit besonders betroffenen Bundesstaat Victoria etwas zurück.

Die Behörden meldeten binnen 24 Stunden 397 nachgewiesene Corona-Fälle. Das ist mehr als ein Drittel weniger als gestern. Es würden dennoch weitere Beschränkungen in Betracht gezogen, da die Zahlen immer noch besorgniserregend hoch seien, sagt der Regierungschef von Victoria, Andrews. Aktuell entfallen etwa 60 Prozent der Corona-Fälle in Australien auf den Bundesstaat und seine Hauptstadt Melbourne. Am Donnerstag gab es einen Höchstwert mit 723 Neuinfektionen und 13 Todesfällen.