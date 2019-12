In Australien breiten sich die Buschbrände aus.

Wie die Feuerwehr mitteilte, gibt es allein im Bundesstaat New South Wales 85 Feuer. 40 von ihnen seien außer Kontrolle. Tags zuvor hatten die Einsatzkräfte noch von 70 Bränden gesprochen. Die Behörden des Bundesstaates Victoria forderten die Bewohner des Urlaubsortes Goongerah etwa 440 Kilometer östlich von Melbourne auf, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sind davon auch etliche Touristen betroffen.



Australiens Regierung kündigte unterdessen Entschädigungen für die freiwilligen Feuerwehrleute an. Premierminister Morrison, dem zuvor mangelnde Unterstützung der Einsatzkräfte vorgeworfen worden war, stellte eine Tagespauschale von umgerechnet knapp 190 Euro in Aussicht.