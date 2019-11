In Australien sind dutzende Buschfeuer außer Kontrolle geraten.

Nach Angaben der Feuerwehr sind zahlreiche Bewohner des Bundesstaats New South Wales von Fluchtwegen abgeschnitten. Man habe noch nie so viele gleichzeitig auftretende Buschfeuer auf Katastrophenniveau gehabt. In einigen Regionen riefen die Behörden die Bewohner auf, Schutz zu suchen, weil es für eine Flucht zu spät sei.



Bislang wurden rund 90 Brände gezählt. Tausende von Hektar sind betroffen. Den Buschfeuern gingen eine ungewöhnlich lange Dürre, starke Winde, eine geringe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen voraus.