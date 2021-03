In Australien haben in mehr als 40 Städten zehntausende Menschen gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert.

Allein in Melbourne schlossen sich 10.000 Frauen dem Protest unter dem Motto "Marsch für Gerechtigkeit" an. In der Hauptstadt Canberra versammelten sich überwiegend schwarz gekleidete Demonstrantinnen vor dem Parlament. Sie zeigten Plakate mit der Aufschrift "Wie viele Opfer kennt Ihr?"



Hintergrund der Aktionen sind die Vorwürfe einer früheren Mitarbeiterin der Liberalen Partei von Premierminister Morrison. Sie hatte im Februar erklärt, 2019 im Parlamentsgebäude von einem Kollegen vergewaltigt worden zu sein. Wenig später erhoben drei weitere Frauen Vorwürfe gegen den mutmaßlichen Täter.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.