Religion und Glauben

Die katholische Kirche in Australien tut sich seit Jahrzehnten schwer mit der Anerkennung des kulturellen und spirituellen Erbes des Landes; nun macht die Bischofskonferenz einen ersten Schritt, die Aborigine-Liturgie einzuführen.

Sie darf offiziell zunächst aber nur im Bistum Broome auf diese Weise gefeiert werden. Dort sind mehr als 65 Prozent der australischen Ureinwohner katholischen Glaubens. Die Messliturgie wird in Broome seit über 50 Jahren inoffiziell praktiziert. Lange wurden Entwürfe der Liturgie zwischen Broome, der australischen Bischofskonferenz und dem Vatikan hin- und hergeschickt. Erstmalig gefeiert wurde die Messe Anfang 1973 in Melbourne. Die australischen Bischöfe haben die Liturgie nun noch einmal nach Rom geschickt und hoffen eigenen Worten zufolge darauf, dass eine Genehmigung für ganz Australien nicht weitere Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

