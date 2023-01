Katholische Kirche

Kardinal George Pell ist im Alter von 81 Jahren gestorben. (dpa / AAP FILE / Jane Dempste)

Das teilte der Erzbischof von Sydney, Fisher, mit. Pell war von 2014 bis 2017 als Verantwortlicher für Wirtschafts- und Finanzfragen einer der mächtigsten Männer im Vatikan. Er gehörte zu den engsten Beratern des Papstes.

Der Kurienkardinal war zugleich der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Er saß 13 Monate im Gefängnis, ehe er 2020 in letzter Instanz freigesprochen wurde. Danach kehrte er nach Rom zurück. Zuletzt wurde Pell beim Begräbnis von Benedikt XVI. in der Öffentlichkeit gesehen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.