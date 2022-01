Ob Djokovic in Melbourne spielen kann, steht noch nicht fest. (pa/dpa/AP/Schiefelbein)

Ein Richter in Melbourne entschied, der 34-Jährige sei umgehend aus einem Hotel für Ausreisepflichtige zu entlassen. Zudem müssten die Behörden ihm seinen Pass und weitere Dokumente zurückgegeben.

Der 34-Jährige serbische Weltstar hat die erste Anhörung damit gewonnen, doch die australische Regierung kündigte bereits an, eine erneute Aufhebung seines Visums zu prüfen. Damit ist immer noch nicht klar, ob er an den Australian Open teilnehmen kann, die in einer Woche beginnen.

Der Weltranglisten-Erste war mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Melbourne gereist, um an dem Turnier teilzunehmen. Die australischen Behörden hatten ihm die Einreise verweigert, weil er keine Corona-Impfung nachweisen konnte. Seine Anwälte hatten zuletzt erklärt, ihr Mandant sei im Dezember zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Dies sei die Grundlage für die Ausnahmegenehmigung.

