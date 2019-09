Australische Wissenschaftler werfen China vor, über den Onlinedienst Twitter bereits seit Jahren Propaganda gegen Kritiker zu verbreiten.

Hunderte Twitter-Konten, die kürzlich wegen Desinformationskampagnen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong von dem Kurznachrichtendienst gesperrt wurden, waren offenbar auch vorher schon für Kampagnen worden. Das ergab eine Studie des Australischen Instituts für strategische Politik in Canberra.



Untersucht wurden 3,6 Millionen Tweets, die von den inzwischen gesperrten Nutzerkonten verschickt wurden. Ergebnis: Die Konten wurden schon seit mindestens zwei Jahren für Kampagnen eingesetzt.



Das Ziel einer der umfangreichsten Propaganda-Aktionen war demnach der chinesische Milliardär Guo Wengui, der nach Korruptionsvorwürfen ins Exil geflohen war. Die Forscher fanden mehr als 38.000 Tweets von über 600 Nutzerkonten, die sich direkt gegen Guo richteten.



Twitter und Facebook hatten China im August vorgeworfen, auf den Online-Plattformen gezielt Stimmung gegen die Opposition in Hongkong zu machen. Die US-Konzerne sperrten deswegen rund 940 Nutzerkonten.