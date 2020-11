Clemens Torno ist 30 und immer noch ein Suchender. Er beendete zwei Berufsausbildungen, trat aus der Kirche aus und zum Buddhismus über, und hat inzwischen drei Parteien hinter sich gelassen.

Von der CDU, in die er mit 15 eintrat, trennte er sich nach neun Jahren. Bei den Piraten blieb er nur ein halbes, von der AfD verabschiedete er sich am Vorabend ihres Parteitages nach sechs Jahren. Die Austrittserklärung lässt er per Gerichtsvollzieher zustellen.

"Mit geht’s auch darum, dass ich einen Nachweis habe, es ist zugestellt. Es ist gerichtsfest und die AfD kann das dann nicht leugnen, dass ihr das zugegangen ist, wie sie ja vieles leugnet, vom Klimawandel bis Corona."

"Niemals Lügenpresse, jedoch empfänglich"

Er tritt auch aus der AfD-Fraktion in Berlin-Mitte aus, sein Mandat behält er. Direkt vom Amtsgericht in Mitte kommt der nun Ex-AfDler zum Interview, mit der – wie er es früher genannt hätte – Lügenpresse. Er lacht.

"Also für mich war die Presse niemals Lügenpresse, jedoch war ich für so was mitunter auch empfänglich."

Den Parteiaustritt hatte er länger vor, sagt der junge Mann mit dem kahlgeschorenen Kopf. Der Eklat im Bundestag, als AfD-Gäste Abgeordnete bedrohten, machte das Fass voll.

"Das war für mich so undemokratisch, so anwidernd, dass sich einzelne Bundestagsabgeordnete das Recht herausnehmen, die Argumente aufzugreifen von einer Corona-Diktatur und vom Ermächtigungsgesetz und so weiter. Und dann Menschen aus der Menge der Demonstranten in den Bundestag hineinzubringen. Nee, das geht so nicht. Das war der Schlusspunkt."



Der Wahlberliner aus Niedersachsen hat seine demokratische Festplatte, wie er es als gelernter Informatiker nennt, bei der CDU bekommen. Doch später gab es einige Aussetzer. Schlagzeilen hat der Jung-AfDler Torno aber auch selbst produziert, so in einer Grünen-Veranstaltung.



"Ich war ja schon darauf aus zu provozieren, als ich dann bei den Grünen saß und dachte, wenn ich denen das Parteiprogramm oder die Veranstaltung filmen kann und der AfD zur Verfügung stelle, dann bin ich der king of kotlett für die nächsten 20 Jahre."



Er lag richtig: "Ich war der Held."

"Habe mich von der Menge bejubeln lassen"

Der junge Kommunalpolitiker Clemens Torno strahlt übers ganze runde Gesicht, als er sich erinnert, schiebt die schwarze Brille hoch.



"Ich war der Held auf Twitter, ich war im Parteiforum der Held. Als ich dann den Strafbefehl bekommen habe, waren auch AfD-Sympathisanten beim Gerichtstermin und so weiter. Ich habe mich von der Menge bejubeln lassen, ich war so eine Art Märtyrer, so habe ich mich stilisiert."



Dass Tabubrüche ausdrücklich erwünscht waren, machte die Parteiführung vor. 2016 traf Torno beim Neujahrsempfang der AfD im Landtag von Brandenburg auf Björn Höcke sowie auf André Poggenburg - beide Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels.



"Und da sollte ich dann ein Bild von einem Mitglied machen, mit Poggenburg und Höcke. Und als ich den Auslöser dann drückte, sprach Höcke in die Kamera: 'Entartung.' 'Entartung, Entartung, Entartung.' Wieder eine Grenzüberschreitung."



Höcke und Poggenburg, inzwischen nicht mehr AfD-Mitglied, haben beide das Positionspapier des Flügels verfasst.



"Und später, am gleichen Abend ging ich dann in ein Zimmer, wo dann Jörg Urban, Chef der AfD Sachsen, angetrunken dann Herrn Freisler imitierte, indem er sagte 'Sie schäbiger Lump' und dann sich da wieder in seinen Stuhl fallen ließ wie ein Sack Reis."



Karl Roland Freisler war während der Nazi-Diktatur Präsident des Volksgerichtshofes. Ausfälle nimmt die Partei lange folgenlos hin.

Inventar zerlegt, Hitler-Gruß gezeigt

"Wie auch den Kalbitz, den ich erlebt habe im Haus der Burschenschaft. Wo er völlig betrunken war und das ganze Inventar zerlegt hat, in Hannover beim Satzungsparteitag. Da hat er das ganze Inventar zerlegt und dann 'Heil Hitler' geschrieben und den Hitlergruß gezeigt. Völlig besoffen, musste dann rausgeführt werden, hat dann ein Hausverbot bekommen."



Torno findet, dass die Spitzenfunktionäre sich und anderen in der Partei keinerlei Fesseln anlegen. Der Aufruf zur Mäßigung von AfD-Chef Jörg Meuthen auf dem Parteitag in Kalkar ändert nichts an seiner Einschätzung, dass ihn – wenn er sich hätte radikalisieren wollen – niemand gehindert hätte.



"Ich kann hier über die Straße laufen, den Hitlergruß zeigen und die AfD würde mich nicht ausschließen."



In Berlin hat er sein Coming-Out, freundet sich mit einer muslimischen Kollegin an, fühlt sich immer verkehrter in der AfD. Sein Austritt ist einer von 200 in Berlin, fast 15 Prozent der Mitglieder hat der Landesverband seit der Corona-Pandemie verloren. Wie viele es bundesweit sind, sagte die AfD nicht.