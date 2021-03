Der Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen hat heftige Kritik im In- und Ausland hervorgerufen.

Der Europarat sprach von einer verheerenden Nachricht. Generalsekretärin Buric erklärte in Brüssel, dieser Schritt sei ein großer Rückschlag und gefährde den Schutz von Frauen in der Türkei. Auch die Vereinten Nationen zeigten sich bestürzt und forderten die Türkei nachdrücklich auf, die Sicherheit und die Rechte aller Frauen und Mädchen weiterhin zu schützen und zu fördern. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu sagte, jeden Tag gebe es in der Türkei Nachrichten von neuen Gewalttaten gegen Frauen. Deshalb könne das Austritts-Dekret von Präsident Erdogan nur Bitterkeit auslösen.

Präsident Erdogan kommt konservativen Kreisen entgegen

Der Rückzug aus der Konvention wurde durch ein Präsidial-Dekret Erdogans in der Nacht bekanntgegeben. Frauenrechtsgruppen riefen zu Demonstrationen auf. Wie die Agentur Afp berichtet, kam Erdogan mit seiner Entscheidung konservativen und islamistischen Kreisen entgegen. Diese hatten den Austritt mit der Begründung gefordert, die Übereinkunft schade der Einheit der Familie und fördere Scheidungen.

Proteste in Istanbul

Medienberichten zufolge demonstrierten tausende Menschen gegen den Austritt aus dem internationalen Abkommen. In Istanbul forderten die TeilnehmerInnen einer Kundgebung Staatschef Erdogan auf, die Entscheidung zu revidieren. Die DemonstrantInnen zeigten Plakate mit den Porträts ermordeter Frauen. Kleinere Kundgebungen gab es auch Ankara und Izmir.



Laut Beobachtungen von Frauenrechtsgruppen ist die Zahl der Femizide in der Türkei zuletzt stark gestiegen. Allein in diesem Jahr seien schon mehr als 50 Opfer zu beklagen. Im vergangenen Jahr wurden nach Erhebungen der Organisation "Wir werden Frauenmorde stoppen" 300 Frauen in der Türkei von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern getötet.

Internationaler Rechtsrahmen

Die Konvention des Europarats ist das weltweit erste verbindliche Abkommen dieser Art. Staatliche Behörden werden darin verpflichtet, Schritte zur Verhütung von Gewalt an Frauen zu ergreifen, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Die Übereinkunft wurde am 11. Mai 2011 in Istanbul zur Unterschrift ausgelegt. Sie wurde inzwischen von 45 Staaten und der Europäischen Union (EU) unterzeichnet; Deutschland gehörte zu den ersten Unterzeichnern. Im vergangenen Jahr erwog Polen, sich aus der Konvention zurückzuziehen, was zu scharfen Protesten in der EU führte.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.