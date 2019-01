Nach der Entscheidung des britischen Parlaments gegen das Austritts-Abkommen mit der EU hat der österreichische Bundeskanzler Kurz Nachverhandlungen ausgeschlossen.

Das werde es nicht geben, erklärte er auf Twitter. Ziel bleibe, einen ungeordneten Brexit zu vermeiden und auch in Zukunft möglichst eng mit Großbritannien zusammenzuarbeiten. Ähnlich äußerte sich der französische Präsident Macron. Man sei bereits so weit gegangen, wie man gekonnt habe, sagte er. Er wünschte der britischen Regierung viel Glück dabei, einen Weg zu finden, wie sie die EU ohne klaren Plan verlassen könne. Der niederländische Regierungschef Rutte schrieb auf Twitter, der Rückschlag bedeute noch nicht, dass es einen ungeregelten Austritt geben werde. Nun sei Großbritannien am Zug. Die italienische Regierung erklärte, sie bereite sich auf alle Szenarien vor. Vor allem die Rechte der Italiener in Großbritannien und der Briten in Italien müssten gewahrt werden sowie die Stabilität der Märkte und des Bankensektors.