Ein schöner, lebhafter und präziser Klang: Das ist das Ergebnis eines idealen Zusammenspiels zwischen Dirigent und Orchester. Über das gute Gelingen hat sich der Geiger und Dozent Julian Ehrhorn Gedanken gemacht. In seinem Buch "Die Tuttiperspektive" nennt er positive wie negative Beispiele aus der Welt der Dirigenten und spricht am Ende 155 Empfehlungen aus.

Vor allem die leibliche Präsenz nennt Ehrhorn als wichtige Grundlage für jede Körpersprache eines Dirigenten. Denn: Der innere leibliche Zustand werde in Klang umgesetzt. "Die Weise, wie sie innerlich ausgerichtet sind, hat einen starken Einfluss auf das Klangerlebnis", so Ehrhorn. Die Körpersprache pflanze sich quasi auf die Musiker fort. So könne am Ende ein Kommunikationsvorgang entstehen, als dessen Ergebnis dann die Musik erklinge.

"Die Tuttiperspektive": Schott Buch, 19,99 Euro, 228 Seiten

ISBN: 978-3-95983-557-2