Der Auswärtige Ausschuss im Bundestag tagt zum Thema Russland. An der geheimen Sitzung nimmt auch BND-Präsident Bruno Kahl teil. (dpa / Michael Kappeler)

Thema des geheimen Gespräches ist die Lage in der Ukraine und in Russland. Nach der bewaffneten Revolte der Wagner-Gruppe vor knapp zwei Wochen dürfte es außerdem um die Frage gehen, wann der BND von den Vorgängen in Russland gewusst hat. Vor allem aus den Reihen SPD und FDP hatte es Kritik gegeben, der deutsche Auslandsnachrichtendienst sei anders als die Partnerdienste in den USA und anderen Ländern zu spät informiert gewesen. Am Nachmittag soll sich auch das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste mit den Vorwürfen befassen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.