Newsblog zum Machtkampf in Russland

+++ Söldner-Chef Prigoschin hat erklärt, er und seine Männer würden nicht aufgeben, wie von Russlands Präsident Putin befohlen.

Er wies den von Putin erhobenen Vorwurf des Verrats zurück. Putin irre sich damit sehr. Die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner seien russische Patrioten. Russland solle nicht länger mit Korruption, Lügen und Bürokratie leben müssen.

+++ In der russischen Region Woronesch rund 600 Kilometer südlich von Moskau hat die russische Armee wegen des Aufstands der Söldner-Truppe Wagner Kampfeinsätze ausgeführt.

Im Rahmen von "Antiterrormaßnahmen" führten die Streitkräfte der Russischen Föderation die notwendigen operativen Einsätze und Kampfhandlungen aus, erklärte Regionalgouverneur Gussew. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass die aufständischen Wagner-Kämpfer in Woronesch einzelne militärische Einrichtungen besetzt hätten. Die Region liegt etwa auf halbem Weg zwischen Moskau und der südlichen Stadt Rostow.

+++ Angesichts des Machtkampfes mit den Wagner-Söldnern in Russland hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für das Land aktualisiert.

Auf Grund aktueller Ereignisse sollten schon bisher von einer Teilreisewarnung betroffene Verwaltungsgebiete und insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland gemieden werden, teilte das Ministerium mit. In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden.

+++ Die Bundesregierung hat besorgt auf die Berichte aus Russland über den Aufstand der Söldnergruppe Wagner reagiert.

Ein Sprecher erklärte, man verfolge die Ereignisse mit großer Aufmerksamkeit. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron und der polnische Staatschef Duda. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste ist der Aufstand die "größte Herausforderung" für den russischen Staat in jüngerer Zeit.

+++ Das Verteidigungsministerium in London schreibt in einem Lagebericht, entscheidend für den Verlauf der Krise werde die Loyalität der russischen Sicherheitskräfte und insbesondere der Nationalgarde in den kommenden Stunden sein.

Bisher gebe es nur sehr begrenzte Beweise für Kämpfe mit Wagner-Söldnern.

+++ Der russische Präsident Putin hat den Aufstand des Söldner-Führers Prigoschin als Verrat bezeichnet.

In einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede sprach er vom einem "Dolchstoß in den Rücken". Er kündigte an, jeder, der an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft. Putin betonte, er werde alles tun, um Russland und das russische Volk zu schützen. Die Armee habe die nötigen Anweisungen erhalten.

+++ Ein führender Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nennt den Vorstoß des Söldnerführers Prigoschin eine "Antiterror-Operation".

Einer müsse auf jeden Fall verlieren, entweder Prigoschin oder seine Gegner, twitterte Mychailo Podoljak: "In Russland fängt alles gerade erst an".

+++ Das russische Verteidigungsministerium hat die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner aufgefordert, ihrem Chef Prigoschin die Gefolgschaft zu verweigern.

Dieser habe sie "getäuscht und in ein kriminelles Abenteuer geführt". Die Söldner sollten die Behörden kontaktieren, ihre Sicherheit werde garantiert.

+++ Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen.

"Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden", teilte das nationale Anti-Terror-Komitee mit.

+++ Nach dem Aufstand des russischen Söldner-Chefs Prigoschin hat der Kreml in Moskau eine Rede von Präsident Putin angekündigt.

Kreml-Sprecher Peskow teilte mit, Putin werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden. Das Verteidigungsministerium rief die Kämpfer der Wagnertruppe auf, sich von Prigoschin abzuwenden. Moskau garantiere ihre Sicherheit.

+++ Der Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerführer Prigoschin und der Militärführung in Moskau spitzt sich zu.

Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner marschierten in der Nacht von der Ukraine aus in die russische Region Rostow ein. Prigoschin teilte heute früh auf Telegram mit, er befinde sich im militärischen Hauptquartier. Alle militärischen Einrichtungen der Stadt befänden sich unter seiner Kontrolle. Weiter betonte der Wagner-Chef, er werde nach Moskau marschieren, wenn nicht Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow zu ihm kämen. Dies behindere Russlands "Spezialoperation" in der Ukraine nicht.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB ermittelt gegen den Wagner-Chef wegen bewaffneten Aufstands und rief dessen Soldaten auf, ihn gefangen zu nehmen. In Moskau wurden laut Staatsmedien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am frühen Morgen in mehreren Teilen des Moskauer Zentrums gesichtet. Präsident Putin wird nach Angaben von Kreml-Sprecher Peskow ständig über die Situation auf dem Laufenden gehalten.

