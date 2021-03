Das Auswärtige Amt hat den Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen als "falsches Signal an Europa" kritisiert.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, erst vor wenigen Wochen habe der türkische Präsident Erdogan einen Aktionsplan für Menschenrechte vorgestellt, der sich auch mit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen beschäftige. Die Kündigung der Istanbul-Konvention werfe die Frage auf, wie ernst es die Türkei mit den im Aktionsplan angekündigten Zielen meine. In mehreren türkischen Städten gab es heute Proteste gegen die Entscheidung von Erdogan.



Mit dem Rückzug aus der so genannten Istanbul-Konvention kam der türkische Präsident konservativen und islamistischen Kreisen entgegen. Diese hatten den Austritt mit der Begründung gefordert, die Übereinkunft schade der Einheit der Familie und fördere Scheidungen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.