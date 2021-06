Nach der Rückkehr der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan will die Bundesregierung den einheimischen Helfern schnell die Ausreise nach Deutschland ermöglichen.

Insgesamt seien inzwischen 2.400 Visa für afghanische Ortshelfer und deren Angehörige ausgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Die verbleibenden Anträge würden so bald wie möglich bearbeitet.



Die Organisation Pro Asyl hatte kritisiert, für viele der afghanischen Ortskräfte sei unklar, an wen sie sich wenden könnten und wie die Bundesregierung sie unterstütze. Außerdem gebe es kaum noch die Möglichkeit zum Familiennachzug, weil die Visa-Abteilung der Deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul geschlossen sei.

