"Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen", heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes . Die Nato zog Mitarbeiter aus ihrer Vertretung in Kiew ab und verlegte sie nach Brüssel sowie in die ukrainische Stadt Lviv nahe der polnischen Grenze. Die Lufthansa kündigte an, von Montag an alle Flüge nach Kiew und Odessa zu streichen.