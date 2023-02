Todesurteil gegen Deutsch-Iraner

In einer Mitteilung von Bundesaußenministerin Baerbock heißt es, dem Diplomaten sei mitgeteilt worden, dass man die massive Verletzung der Rechte eines deutschen Staatsangehörigen nicht akzeptiere. Zugleich erklärte die Bundesregierung zwei Angehörige der iranischen Botschaft zu unerwünschten Personen. Sie müssten Deutschland mit kurzer Frist verlassen. Baerbock forderte den Iran auf, das Todesurteil für Sharmahd zu widerrufen. Der 67-jährige Deutsch-Iraner war gestern unter anderem wegen Terrorvorwürfen verurteilt worden. Er wurde im Jahr 2020 vom iranischen Geheimdienst aus dem Emirat Dubai entführt und ist seitdem in Teheran in Haft.