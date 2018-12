Das Auswärtige Amt ist bestrebt, Finanzströme aus islamischen Ländern an radikal geprägte Moscheen in Deutschland zu unterbinden.

Man sei in dieser Frage mit Regierungen verschiedener Staaten

in Kontakt, erklärte ein Sprecher in Berlin, der damit einen Pressebericht bestätigte. Ziel sei es, die Förderung von Einrichtungen zu vermeiden, in denen extremistisches Gedankengut verbreitet werde. Genaue Angaben darüber, wie viel Geld muslimische Gemeinden in Deutschland aus anderen Staaten erhielten, hat die Bundesregierung nach eigener Aussage nicht.