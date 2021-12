"Harter Schlag gegen die Demokratiebewegung in Hongkong" (AP/dpa)

Die Vorgänge zeigten aufs Neue, dass es eine stetige Erosion gebe von Pluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Zugleich verwies sie auf das nationale Sicherheitsgesetz, das in Hongkong willkürlich und selektiv angewandt werde, um gegen kritische Stimmen vorzugehen. Das prodemokratische Nachrichtenportal "Stand News" hatte seinen Betrieb eingestellt, nachdem dort Razzien stattgefunden hatten und mehrere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden waren. Ihnen wird Verschwörung zum Veröffentlichen aufrührerischer Texte zur Last gelegt. "Stand News" war eines der letzten noch tätigen regierungskritischen Medien in Hongkong, nachdem die Zeitung "Apple Daily" im Juni ihr Erscheinen einstellen musste. Deren Herausgeber Jimmy Lai und wichtige Redakteure waren ebenfalls festgenommen worden.

