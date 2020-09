Die Türkei missachtet nach Einschätzung des Auswärtigen Amts demokratische Grundrechte.

Die türkische Verfassung garantiere zwar Versammlungs- und Meinungsfreiheit, diese Rechte seien in der Praxis aber weitgehend ausgehebelt, heißt es in einem vertraulichen Lagebericht über das Land. Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Darin wird auch betont, die türkischen Print- und TV-Medien seien mittlerweile, Zitat: "nahezu vollständig gleichgeschaltet".



Die vom Auswärtigen Amt regelmäßig erstellten Lageberichte sind eine wichtige Entscheidungshilfe in Asylverfahren. Im vergangenen Jahr beantragten knapp 11.000 Türkinnen und Türken Asyl in Deutschland. In rund jedem zweiten Fall wurde Schutz gewährt, wenn man Entscheidungen ausklammert, die etwa aus rein formalen Gründen abgelehnt wurden.

