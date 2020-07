Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes werden alle Länder mit Flagge vorgestellt. Fast alle, denn bei Taiwan sieht man nur ein weißes Rechteck. Taiwanesische Journalisten fragen sich ironisch, ob das die weiße Flagge der Kapitulation für den Inselstaat sein soll. Und die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause will wissen, ob die Bundesregierung vor dem mächtigen China gekuscht hat.

Die Debatte um die offizielle deutsche Haltung zu Taiwan ist wieder aufgeflammt. Anlass ist diesmal die Diskussion darüber, dass das Auswärtige Amt auf seiner Länderliste bei Taiwan keine Flagge abbildet, sondern einen komplett weiß ausgefüllten Rahmen. Die Einträge zu allen anderen Länder werden mit den jeweiligen Flaggen illustriert, auch etwa Palästina, dessen Staatlichkeit völkerrechtlich ebenfalls umstritten ist.

Auswärtiges Amt verweist auf "Ein-China-Prinzip"

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul, sprach von einer Lösung, zu der man sich "durchgerungen" habe. Die Flagge Taiwans werde allerdings zumindest seit dem Neustart der Internetseite des Ministeriums Ende 2017 schon nicht mehr angezeigt. Der Sprecher verwies zur Begründung auf die Position der Bundesregierung zu Taiwan und zu dem Ein-China-Prinzip. Dieses Prinzip wird von der kommunistischen Führung in Peking erhoben. Sie besteht darauf, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist.



Ministeriumssprecher Breul meinte, der Fall Palästina liege anders. Denn die Bundesregierung setzte sich bekanntlich für eine Zweistaatenlösung ein als Ergebnis von Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.

Asien-Expertin sieht gefährliches Signal

Aus Taiwan kommt Kritik. Die in Taipeh publizierte Nachrichtenseite "Taiwan News" schrieb unter Anspielung auf die vom Auswärtigen Amt gefundene bildliche Lösung, offenbar habe Deutschland für den Inselstaat die weiße Flagge der Kapitulation gehisst. Mareike Ohlberg, Asienexpertin beim "German Marshall Fund" meinte, der Verzicht auf die Flagge möge manchen wie eine Kleinigkeit erscheinen und das Verhältnis zur Volksrepublik zu erleichtern. Tatsächlich sei der Vorgang aber gravierend. Denn, so Ohlberg, Deutschland signalisiere Peking, dass man sich möglicherweise auch mit einer Invasion Taiwans abfinden würde, einer demokratischen Nation mit 23 Millionen Menschen.

Hat die Bundesregierung gekuscht?

Auch innenpolitisch ist das Thema noch nicht erledigt. Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Margarete Bause, hat sich in dieser Sache an das Auswärtige Amt und Minister Heiko Maas gewandt. Dem Deutschlandfunk erklärte Bause dazu in einer schriftlichen Stellungnahme, sie wolle wissen, wann genau die Flagge Taiwans von der Homepage des Auswärtigen Amts entfernt wurde und warum.



Die Abgeordnete betonte, man erlebe zunehmend Druck Pekings auf Staaten, internationale Organisationen und Unternehmen, die Flagge Taiwans von ihren Webseiten zu entfernen. Deshalb dränge sich der Verdacht auf, dass die Bundesregierung diesem Druck nachgegeben und gekuscht habe.