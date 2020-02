Das Auswärtige Amt hat die Entscheidung der US-Regierung kritisiert, das Verbot von Landminen aufzuheben.

Staatsminister Annen sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", der Schritt von Präsident Trump sei ein schwerer Rückschlag für die langjährigen internationalen Bemühungen, diese tödlichen Waffen zu ächten. Washington wäre gut beraten, die Entscheidung zu überdenken. Kritik kam auch aus dem Bundestag. Der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte, der FDP-Politiker Jensen, sprach von einem fatalen Signal der USA.



Trump hatte am vergangenen Freitag eine Entscheidung seines Vorgängers Obama aufgehoben und dem Militär erlaubt, Landminen künftig wieder einzusetzen. Zur Begründung hieß es in Washington, ein Verbot könne für die USA ernsthafte Nachteile mit sich bringen, etwa in einem Konflikt mit China oder Russland. Keiner der drei Staaten hat das internationale Übereinkommen über das Verbot von Landminen von 1997 unterzeichnet.