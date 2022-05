"Erwartungen nicht gerecht geworden"

Gebäude des Auswärtigen Amtes (Markus Heine dpa/lbn)

Bundesaußenministerin Baerbock habe von der Führung in Peking Aufklärung gefordert über Vorwürfe gravierender Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang. Die Reise Bachelets in der vergangenen Woche sei dieser Erwartung nicht gerecht geworden, teilte das Ministerium mit. Durch Beschränkungen Chinas sei ein ungehinderter Zugang zu Personen und Orten nicht möglich gewesen. In der Folge sei ausgeschlossen, dass die UNO-Kommissarin eine unabhängige Einschätzung der Situation habe vornehmen können.

Vor Kurzem waren unter anderem vom Bayerischen Rundfunk Fotos aus chinesischen Internierungslagern veröffentlicht worden, in denen Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren festgehalten werden. Peking bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.