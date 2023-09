Die Menschen in Russland sind zur Wahl aufgerufen. (RIA Novosti)

Unter anderem in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk sind die Menschen in den kommenden drei Tagen dazu aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Auch auf der seit 2014 besetzten Krim gibt es eine Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.