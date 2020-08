Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt eine offizielle Warnung vor touristischen Reisen nach Spanien herausgegeben.

Die Warnung gilt für das Festland und die Balearen, ausgenommen sind die Kanarischen Inseln, wie am Abend in Berlin mitgeteilt wurde. Auf Mallorca sei insbesondere die Hauptstadt Palma stark betroffen. Zuvor hatte sich das Bundesgesundheitsministerium mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium darauf verständigt, die Regionen als Risikogebiete einzustufen.



Die Reisebranche bedauerte die Entscheidung der Bundesregierung. Schließlich handele es sich um das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen, erklärte der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft in Berlin. Die Entscheidung sei jedoch zu akzeptieren. Der Gesundheitsschutz habe höchste Priorität.