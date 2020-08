Das Auswärtige Amt hat wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Spanien eine offizielle Reisewarnung herausgegeben.

Sie gilt für das gesamte Festland und die Balearen wie Mallorca und Ibiza; ausgenommen sind die Kanarischen Inseln. Auf Mallorca ist insbesondere die Hauptstadt Palma stark betroffen.



Der TUI-Konzern sagte bereits für den heutigen Tag alle geplanten Pauschalreisen nach Spanien ab. Wer sich derzeit in den betroffenen Feriengebieten aufhalte, könne auf Wunsch früher als geplant nach Hause fliegen, sagte ein Sprecher. Die Reisebranche bedauerte die Entscheidung der Bundesregierung, betonte aber, der Gesundheitsschutz habe höchste Priorität.



Mit der offiziellen Reisewarnung für Spanien können Buchungen kostenlos storniert werden. Rückkehrer aus Risikogebieten haben die Pflicht, sich in Deutschland auf das Corona-Virus testen zu lassen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in Quarantäne begeben.

