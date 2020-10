Das Auswärtige Amt hat für weitere Länder Reisewarnungen wegen hoher Corona-Infektionszahlen herausgegeben.

Auf Basis der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts rät die Bundesregierung nun auch von Besuchen in Tunesien, Rumänien, Jordanien und Georgien ab. Zudem stehen jetzt bis auf Zeeland an der Nordsee sämtliche Provinzen in den Niederlanden auf der Liste.



Als Risikogebiete gelten nun auch Teile der Slowakei, die slowenische Hauptstadt Ljubljana sowie Regionen in Kroatien, Ungarn, Litauen und Bulgarien. Aufgehoben hat das Auswärtige Amt seine Warnung für die französische Insel Korsika.

