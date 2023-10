Nahost-Krieg

Die Lage im Libanon ist auch für deutsche Staatsbürger gefährlich, das Auswärtige Amt rät zur Ausreise. (AP / Mohammad Zaatari)

Ein Sprecher sagte in Berlin, ungefähr 1.100 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hätten angegeben, dass sie sich noch dort aufhielten. Ihnen sei bewusst, dass es bereits in der letzten Woche eine Aufforderung zur Ausreise gegeben habe. Die Lage sei ernst und wer ausreisen könne, sollte jetzt möglichst den Libanon verlassen, so der Sprecher.

Die israelische Armeem hatte im Kampf gegen die im Süd-Libanon aktive Hisbollah-Miliz in der vergangenen Nacht zwei Stellungen der Miliz beschossen. Von dort sollen Raketen auf Israel abgefeuert worden sein.

