In einer gemeinsamen Aktion haben Deutschland, Schweden und Polen Mitarbeiter der russischen Botschaften jeweils des Landes verwiesen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mitteilte, reagieren die Regierungen damit auf die vorherige Ausweisung von Diplomaten der drei Länder aus Russland am vergangenen Freitag.

Die Entscheidung Moskaus sei in keiner Weise gerechtfertigt gewesen, hieß es in Berlin. Der Mitarbeiter der deutschen Botschaft sei lediglich der Aufgabe nachgekommen, sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren.



Russland hatte die Ausweisung der Diplomaten mit dem Vorwurf begründet, dass diese sich an illegalen Protestaktionen gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Nawalny beteiligt hätten. Der Schritt erfolgte während eines Aufenthalts des EU-Außenbeauftragten Borrell in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.