In einer gemeinsamen Aktion haben Deutschland, Schweden und Polen Mitarbeiter der russischen Botschaften jeweils des Landes verwiesen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mitteilte, reagieren die Regierungen damit auf die Ausweisung von Diplomaten der drei Länder aus Russland am vergangenen Freitag.

Die Entscheidung Moskaus sei in keiner Weise gerechtfertigt gewesen, hieß es in Berlin. Der Mitarbeiter der deutschen Botschaft sei lediglich der Aufgabe nachgekommen, sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren. Ähnlich äußerten sich Regierungsvertreter aus Schweden und Polen zu den Vorgängen. Russland hatte die Ausweisung der Diplomaten mit dem Vorwurf begründet, dass diese sich an illegalen Protestaktionen gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Nawalny beteiligt hätten. Das russische Außenministerium kritisierte die Ausweisungen seiner Diplomaten aus den EU-Ländern laut der Nachrichtenagentur Interfax nun als "ungerechtfertigt und unfreundlich". Eine Sprecherin sagte im Staatsfernsehen, die Entscheidungen der EU-Länder stünden in einer Reihe an Aktionen, die der Westen unternommen habe und die man als Einmischung in die internen Angelegenheiten Russlands begreife.

Borrell: "Russland sieht demokratische Werte als Bedrohung an"

Nach der Ausweisung der EU-Diplomaten hatte Außenminister Maas mit einer Reaktion gedroht. Bundeskanzlerin Merkel bewertete die Ausweisung als ungerechtfertigt. Sie zweifelte mit Blick auf die Haftanordnung für Nawalny auch offen die Rechtsstaatlichkeit in Russland an. Die Ausweisung der EU-Diplomaten war während eines Aufenthalts des EU-Außenbeauftragten Borrell in Moskau erfolgt. Seiner Bitte, Nawalny in Haft besuchen zu dürfen, wurde nicht stattgegeben. Borrell erklärte gestern Abend in einem Blog, Russland entferne sich zunehmend von Europa und sehe demokratische Werte als existenzielle Bedrohung an.

Sanktionen gegen Russland weiter unklar

Wie bereits nach der Vergiftung sowie nach der Verhaftung und Verurteilung Nawalnys forderten zahlreiche Politikerinnen und Politiker auch nach der Ausweisung der EU-Diplomaten neue Sanktionen gegen Russland. Borrell schrieb gestern, die EU müsse nun Konsequenzen ziehen. Es liege an den Mitgliedstaaten, über die nächsten Schritte zu entscheiden - und diese könnten Sanktionen umfassen.



Heute wollten sich Vertreter der Europäischen Union, der USA, Großbritanniens und Kanadas mit Nawalnys Vertrauten beraten. Der Inhalt der Gespräche wurde nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.