Mit Blick auf die Lage in Afghanistan erwartet der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, eine steigende Zahl Geflüchteter.

Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der SPD-Politiker, es sei naiv zu glauben, dass der Vormarsch der Taliban und die Gewalt in der Kriegsregion keine migrationspolitischen Folgen hätten. Menschen aus Afghanistan müssten noch stärker fliehen als in den vergangenen Jahren. Die Auswirkungen werde man auch in Deutschland spüren, wenn auch noch nicht in den kommenden Wochen.



Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit der Entscheidung über den Abzug der internationalen Truppen deutlich verschlechtert. Deutschland schiebt vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr dorthin ab.

