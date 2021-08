Angesichts der Lage in Afghanistan rechnet der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, mit einer steigenden Zahl Geflüchteter aus der Region.

Es sei naiv zu glauben, dass der Vormarsch der Taliban und die Gewalt in der Kriegsregion keine migrationspolitischen Folgen hätten, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Auswirkungen werde man auch in Deutschland spüren, wenn auch noch nicht in den kommenden Wochen.



Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit der Entscheidung über den Abzug der internationalen Truppen deutlich verschlechtert. Deutschland schiebt vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr dorthin ab.



Der türkische Präsident Erdogan hat indes Gespräche mit der Taliban-Führung über eine Deeskalation in dem Land angekündigt. Dabei solle es auch um den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul gehen. Die Türkei hatte sich bereit erklärt, den Flughafen zu sichern, fordert dafür aber Unterstützung von den USA.

