Fall Protassewitsch

Der belarussische Oppositionelle und Journalist Roman Protassewitsch (Archiv, 2021) (AFP / STRINGER)

Die Verurteilung sei ein weiteres Beispiel für das rücksichtslose Vorgehen der Machthaber in Belarus gegen demokratische Kräfte und unabhängige Medien, hieß es in einer Erklärung per Twitter. Das Auswärtige Amt forderte, die mittlerweile über 1.400 politischen Gefangenen in dem Land freizulassen.

Protassewitsch war von einem Gericht in der Hauptstadt Minsk zu acht Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Dem seit Juni 2021 unter Hausarrest stehenden Oppositionellen wird vorgeworfen, Massenunruhen organisiert zu haben und an Plänen zum Sturz der Regierung beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.