Außenminister Maas hat eine raschere Bearbeitung von Einreisegenehmigungen für ausländische Fachkräfte zugesagt.

Das Auswärtige Amt werde seine Kapazitäten bei der Bearbeitung der Visa erhöhen und die Verfahren digitalisieren, kündigte der SPD-Politiker an. Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften beraten derzeit im Kanzleramt über die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland. Am Abend soll eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt am 1. März kommenden Jahres in Kraft. Aus der Wirtschaft waren wiederholt Forderungen laut geworden, dass Deutschland die bürokratischen Hürden bei der Vergabe von Arbeitsvisa senken müsse.