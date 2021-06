Einige Kilometer nordwestlich von Lissabon ließen sich die portugiesischen Könige im 18. Jahrhundert ihre Sommerresidenz bauen. Der Palácio Nacional de Queluz gehört heute zu den größten erhaltenen Schlossanlagen des Rokoko.

Im Rahmen des Early Music Day 2021 bot er die treffliche Kulisse für ein Konzert mit der jungen Sopranistin Eduarda Melo und dem portugiesischen Ensemble "Divino Sospiro". Sie tauchten in die Musikwelt Portugals ein. Wie überall in Europa liebte man im 18. Jahrhundert auch dort den italienischen Virtuosenstil.

Der Italiener Massimo Mazzeo gründete das Ensemble Divino Sospiro 2004 (Jorge Carmona)

Ein Vorbild waren die Werke von Domenico Scarlatti, der einige Zeit als Hofkapellmeister in Lissabon wirkte. Sein Nachfolger wurde 1729 Carlos Seixas. Er schrieb unter anderem Sonaten im italienischen Stil, sein Kollege Francisco António de Almeida reiste zum Musikstudium sogar eigens nach Rom, was in dessen virtuoser (italienischsprachiger) Solokantate "A quel leggiadro volto" nicht zu überhören ist.

Die Sopranistin Eduarda Melo singt Arien von Vater und Sohn Avondano, von Francisco António de Almeida sowie von Domenico Scarlatti (Nelson d'Aires)

Dass portugiesische Barockkomponisten durchaus kosmopolitisch unterwegs waren, beweist Pedro Avondano. Dessen Oratorium "Gioas re di Giuda" über ein Libretto des Wiener Hofdichters Pietro Metastasio erlebte seine Uraufführung 1763 in Hamburg.

Carlos Seixas, Francisco António de Almeida, Pedro Avondano und Domenico Scarlatti

Kantaten und Sonaten

Eduarda Melo, Sopran

Divino Sospiro

Leitung: Massimo Mazzeo

Aufnahme vom 17.3.2021 aus dem Palácio Nacional de Queluz anlässlich des Early Music Day 2021