"Orfeo son io" singt Orfeo bei Monteverdi: Das "ich", der Mensch mit allen seinen vielfältigen Gefühlen steht im Mittelpunkt von Monteverdis Oper. Liebe, Sehnsucht, Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung: Orfeo durchlebt all diese Emotionen bei seinem Versuch, Euridice zurück ins Leben zu holen. Monteverdis Musik lässt mitleiden, lässt hoffen: Sie entführt in die tiefsten Regionen der menschlichen Seele. Ausdrucksstark, mit einem zuweilen rauen Timbre, singt der französische Bariton Marc Mauillon den Orfeo. Concerto Copenhagen unter der Leitung von Lars Ulrik Mortensen begleiten ihn auf seiner musikalischen Reise. In der Welt der Lebenden untermalen Streicher und Blockflöten das pastorale Ambiente der Hirten und Nymphen, Posaunen und Zinken folgen dem Sänger ins Reich der Toten.

Claudio MonteverdiL’Orfeo

Favola in musica



Marc Mauillon, Bariton (Orfeo)

Sofie Lund-Tonnesen, Sopran (Euridice)

Ellen Larsson, Sopran (La Musica/Speranza)

Philippa Cold, Sopran (Ninfa)

Thomas Lichtenecker, Countertenor (Pastore)

Gerald Geerink, Tenor (Pastore/Eco)

Mark Milhofer, Tenor (Apollo)

Kyungil Ko, Bass (Caronte)

Joel Kyhle, Bass (Spirito)



Concerto Copenhagen

Leitung: Lars Ulrik Mortensen



Aufnahme vom 10. 3. 2020 aus der Königlichen Oper Kopenhagen