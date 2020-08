Im warmen und klangfarbenreichen Timbre präsentiert sich das tschechische Radio-Sinfonieorchesters in Streicherbesetzung. Unter der Leitung des jungen Dirigenten Robert Kružík spielt es ein Programm mit slawischer Musik. Mit einer frühen Suite von Leoš Janáček, die noch ganz an Antonín Dvořák orientiert ist. Oder auch mit der "Studie für Streichorchester" von Pavel Haas, entstanden unter unvorstellbaren Bedingungen in Theresienstadt. Der Dirigent der dortigen Uraufführung Karel Ančerl konnte die Noten retten. Nach dem Krieg wurde Ančerl Chef des Prager Radio-Sinfonieorchesters. Ein durchaus persönlicher Bezug also, wie auch die Aufführung des "Adagio" von Krzysztof Penderecki. Eine Geste der Erinnerung an den verstorbenen polnischen Komponisten, der das Orchester bereits beim Festival Prager Frühling dirigiert hatte.