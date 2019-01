Bundesgesundheitsminister Spahn will die Abwanderung deutscher Ärzte und Pfleger in andere Länder eindämmen.

Klar sei, dass diese Fachleute in Deutschland fehlten, sagte der CDU-Politiker der Schweizer Zeitung "SonntagsBlick". Die Folge sei, dass in der Bundesrepublik Mediziner etwa aus Polen arbeiteten, die wiederum in ihrer Heimat fehlten. Deshalb solle man darüber nachdenken, ob man die Abwerbung von Fachleuten aus bestimmten Berufsgruppen innerhalb Europas neu regelt, ohne die Freizügigkeit grundsätzlich infrage zu stellen. Vorbild könnten bereits bestehende Abkommen in der Weltgesundheitsorganisation sein, betonte Spahn.



Im Jahr 2017 gingen laut Bundesärztekammer fast 2.000 ursprünglich in Deutschland tätige Mediziner ins Ausland. Besonders beliebtes Ziel ist demnach die Schweiz.