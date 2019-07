Die Baulandkommission von Bundesbauminister Seehofer hat Vorschläge zur Bekämpfung der Wohnungsnot vorgelegt.

Das Gremium empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, eigene Grundstücke vergünstigt für bezahlbaren Wohnungsbau bereitstellen. Zudem sollen Kommunen verstärkt vom sogenannten Baugebot Gebrauch machen. Damit können Städte Grundstücksbesitzer verpflichten, ihre Grundstücke tatsächlich zu bebauen oder zu verkaufen. Dies soll die Spekulation mit Bauland eindämmen.



Die Baulandkommission war ins Leben gerufen worden, um auszuloten, wie Grundstücke für den Wohnungsbau schneller und besser gefunden werden können, um so die Mietpreissteigerungen zu bremsen.



Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger, forderte, das Zubetonieren freier Flächen zu begrenzen. Bereits versiegelte Flächen wie etwa Parkplätze könnten besser genutzt werden, sagte sie in Berlin. Der Autoverkehr benötige unverhältnismäßig viel Raum in den Städten.