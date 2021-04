Russland hat 20 tschechische Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen.

Wie das Außenministerium in Moskau bekanntgab, handelt es sich dabei um eine Reaktion auf die vorherige Ausweisung 18 russischer Diplomaten aus Tschechien. Russland hatte die Entscheidung der Regierung in Prag als beispiellos und Provokation bezeichnet. Tschechien hatte die Diplomaten mit der Begründung einer mutmaßlichen Verwicklung Russlands in die Explosion eines Munitionslagers ausgewiesen. Die Mitarbeiter der Prager Botschaft seien eindeutig als Agenten enttarnt worden.



Die Explosion in der Ortschaft Vrbetice im Osten des Landes mit zwei Todesopfern hatte sich im Oktober 2014 ereignet. Der tschechische Ministerpräsident Babis erklärte erst kürzlich, es gebe klare Beweise dafür, dass darin Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU verwickelt gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.