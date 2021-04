Nach der Ausweisung von 18 russischen Diplomaten aus Tschechien hat Moskau mit Vergeltung gedroht.

Ein Sprecher des Außenministeriums teilte mit, die Urheber dieser Provokation seien dafür verantwortlich, dass die Grundlagen normaler Beziehungen zwischen beiden Ländern zerstört würden. Man werde die Verantwortlichen mit entsprechenden Maßnahmen zur Rechenschaft ziehen. Details wurden nicht genannt. Die tschechische Regierung hatte die Diplomaten zuvor wegen der mutmaßlichen Verwicklung Russlands in die Explosion eines Munitionslagers ausgewiesen. Die Mitarbeiter der Prager Botschaft wurden demnach als Agenten enttarnt.



Das Unglück in der Ortschaft Vrbetice im Osten des Landes ereignete sich im Oktober 2014. Der tschechische Ministerpräsident Babis sagte, es gebe klare Beweise dafür, dass seinerzeit Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU in den Vorgang verwickelt gewesen seien.

