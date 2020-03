Die chinesische Regierung hat mit Empörung darauf reagiert, dass die chinesischen Staatsmedien die Zahl ihrer Mitarbeiter in den USA reduzieren sollen.

Eine Sprecherin des Außenamtes in Peking warf der Regierung in Washington politische Unterdrückung, Ausgrenzung und Scheinheiligkeit vor. Die "De-facto-Ausweisung" werde die Beziehungen zu den USA erheblich belasten.



Außenminister Pompeo hatte verfügt, dass in den Korrespondentenbüros chinesischer Staatsmedien in den USA künftig nur noch 100 Beschäftige zugelassen werden - 60 weniger als bisher. Dies sei eine Reaktion auf - Zitat - "andauernde Schikane" ausländischer Medienvertreter in China. Vor kurzem war ein Journalist des "Wall Street Journal" des Landes verwiesen worden.