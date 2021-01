Musik wird in Deutschland verstärkt als Audiostream gehört.

Das ergab eine Datenauswertung des Marktforschungsinstituts GfK Entertainment und des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI). Demnach wurden 2020 mehr als 139 Milliarden Musik-Streams verzeichnet. Gezählt wird dabei jeder Stream, der länger als 30 Sekunden dauert. Damit sind die Zahlen gegenüber dem Vorjahr noch einmal um ein Drittel gestiegen. Schon vor einem Jahr war es so, dass das Streaming über Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Tidal oder Deezer mit 55 Prozent Anteil am Gesamtumsatz der Branche die CD, Downloads und Vinyl weit hinter sich gelassen hat.



Inzwischen erwirtschafte man drei Viertel des Umsatzes der Branche online, sagte BVMI-Vorstandschef Florian Drücke. Der Geschäftsführer von GfK Entertainment, Mathias Giloth, erklärte, die Tage, an denen deutschlandweit am meisten gestreamt wurde, seien einmal mehr Heiligabend und Silvester gewesen - mit den Rekordwerten von 605 Millionen beziehungsweise 537 Millionen Zugriffen.

