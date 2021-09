In Stockholm sind die Preisträger des Alternativen Nobelpreises bekanntgegeben worden.

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr nach Kamerun, Russland, Kanada und Indien. Die Preisträgerinnen und Preisträger engagierten sich vor dem Hintergrund der eskalierenden Klimakrise für eine bessere Zukunft und mobilisierten ganze Gemeinschaften, ihre Rechte einzufordern, hieß es von der Jury. Ausgezeichnet werden die Juristin und Genderaktivistin Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Sliwjak, die kanadisch-indigene Aktivistin Huson sowie die indische Organisation Legal Initiative for Forest and Environment.



Der Alternative Nobelpreis heißt offiziell 'Right Livelihood Award' und ist umgerechnet mit jeweils knapp 100.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 1. Dezember in Stockholm statt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.