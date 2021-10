Die Autorin Ariane Koch erhält für ihr Debüt "Die Aufdrängung" den "aspekte"-Literaturpreis 2021.

In der Jury-Begründung heißt es, ihr Roman überzeuge als "hochdiffiziles Sprachbild". Eine Frau ringe mit einem ungebetenen, unbekannten, unerklärten Gast und der Projektionsfläche ihrer selbst, die diese Auseinandersetzung ihr eröffne. In Kochs "leichter, präziser und doch traumsicherer Sprache entstehen so Szenen, die - wie im absurden Theater - erst gar keinen und dann einen gewaltigen Sinn zu ergeben scheinen", heißt es weiter.



Der "aspekte"-Literaturpreis ist laut ZDF-Mitteilung die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum 42. Mal vergeben. Die Preisverleihung findet auf der Frankfurter Buchmesse statt.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.