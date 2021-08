Bundeskanzlerin Merkel ist mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hob in seiner Laudatio die Standfestigkeit hervor, mit der Merkel sich für das Miteinander der Religionen und für Israel eingesetzt habe. Als Kanzlerin habe sie aus der historischen Verantwortung Deutschlands heraus gehandelt und an ihrer Überzeugung festgehalten, auch wenn dies nicht populär gewesen sei. Merkel sagte, die Auszeichnung sei für sie "Ehre und Ansporn". Die Buber-Rosenzweig-Medaille stehe dafür, wie sehr das Zusammenwirken der Religionen die Gesellschaft bereichere.



Die Buber-Rosenzweig-Medaille ist nach den jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig benannt. Sie wird seit 1968 jährlich von den deutschen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.